Мариупольцы вновь отстояли свою гражданскую позицию (ФОТО+ВИДЕО)

Источник: Вечерний Мариуполь

30 апреля на Театральной площади Мариуполя прошёл митинг за единство и свободу города. Целью мероприятия было показать, что Мариуполь боролся, борется и будет бороться против сепаратистских движений, в том числе и с оппозиционным блоком.

Митинг начался с приветственного слова активиста Алексея Семанина. Он рассказал, что как и все пришедшие, является простым мариупольцем, который не равнодушен к судьбе города: «Пусть я и говорю на русском языке, это не мешает мне любить свою страну».

Неоднократно подчёркивалось, что будущее любого народа за молодёжью. Поэтому на Театральной площади также присутствовали и школьники, которые поделились своими чувствами: «Мы родились в Мариуполе, это наш родной город и это самое ценное, что у нас есть», а также поблагодарили пришедших единомышленников: «Хотим сказать спасибо, что вы сегодня здесь, это действительно очень важно».

Далее взял слово представитель общественной организации «Східна брама» Александр Маслов: «Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, Мариуполь был, есть и будет украинским, он не допустит повтора событий 2014-го года».