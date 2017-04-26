Мариупольцы VS ОППО-блок (видео)

Источник: Вечерний Мариуполь

В Мариуполе "Оппозиционный блок" снова пытается зомбировать население.

Сегодня, 26 апреля, возле очередной палатки на остановке "1000 мелочей" жители города возмутились действиям агитаторов и "народных избранников".

В листовках, которые раздавали бабушки из палатки, завуалированно разжигалась вражда между украинцами и использовались популистские лозунги. Также в акции участвовали депутат А.Федай и Наталья Королевская.

После приезда полиции, представители "ОППО-блока" разобрали палатку и покинули место конфликта.

Как пояснили волонтеры - защитников Украины от страны агрессора, фактически, называют нацистами.