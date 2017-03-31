Мариупольские студенты поздравили с двадцатилетием газету "День"

Источник: Вечерний Мариуполь

В Мариупольском государственном университете состоялась встреча газеты "День" cо студентами МГУ и ДонНУ.

Конференцию открыли Валентин Торба - политический журналист, автор книги "Я свідок-записки з окупованого Луганска", социальный журналист издания "День" Мария Прокопенко, ректор МГУ Константин Васильевич Балабанов и декан Факультета филологии и массовых коммуникаций Бесчетникова Светлана Владимировна.

Встреча была посвящена празднованию двадцатилетия газеты "День" и освещению социальных и политических проблем Украины.

Первым начал выступление Валентин Торба. Он рассказал присутствующим о становлении газеты начиная с 1996 года. На данный момент, издание выходит на трех языках: английском, украинском и русском. Главный редактор газеты - Лариса Алексеевна Ившина может с гордостью представить "Библиотеку газеты "День", включающую в себя публицистику исторической тематики.

Также издание присуждает премию «За гражданскую позицию в области публицистики» имени Джеймса Мейса. Премия присуждается тем, кто способствует утверждению исторической памяти народа, его национального самосознания и самобытности, и признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев.

Помимо этого, газета проводит ежегодный конкурс фотографии и предоставляет летнюю школу журналистики для расширения опыта представителей молодых кадров СМИ.

Журналист Валентин Торба поведал аудитории о своей жизни в Луганске в книге "Я свідок-записки з окупованого Луганска" и своей гражданской позиции в целом.

По его словам: "Нас разделили не только по территориям, но и по семьям. Основная цель таких действий одна - уничтожить нашу национальную идентификацию"

"Патриотизм рождается не где-то, он рождается именно здесь, в этих аудиториях. Патриотизм рождается на Донбассе, который ни в коем случае нельзя оставлять, особенно сегодня и сейчас"



После выступления Валентина Торбы, все присутствующие получили возможность задать накопившиеся вопросы. Этим шансом воспользовались как студенты, так и преподаватели. В большинстве своём интерес вызвали цели и задачи газеты "День", а также почему её не распространяют на территории Мариуполя.

Смыслом работы данного СМИ, по словам журналистов, является Украина и украинцы, то есть воспитание в них уверенной патриотической позиции. "У журналистов может быть только позиция,а не объективное отношение"- заявил Валентин Торба. Что касается последнего вопроса, представители газеты порекомендовали обратиться

за информацией к председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации

Павлу Жебривскому.

Как альтернативу изданию в нашем городе открыли фотовыставку, посвящённую её юбилею.

Пообщавшись со всеми желающими, Валентин Торба дал совет, ценность которого на сегодня трудно переоценить: "Главное, не забывать, что мы - украинцы!", а также оставил автографы впечатлённым студентам.

Бурлаченко Валерия

Наталья Гетман