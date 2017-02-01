Мариупольский ЦНАП начал прием документов на оформление ID-карт

Источник: mariupol.tv

Центр предоставления административных услуг, который был открыт в городе в сентябре прошлого года, после проведения соответствующих обучений работников и монтажа специального оборудования начал предоставлять услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID –карточки, а также паспорта для выезда за границу жителям Центрального района города.

«Следует отметить, что с началом работы Центра Центральный районный отдел в г. Мариуполе Миграционной службы Украины в Донецкой области не прекращает предоставлять указанные административные услуги, а благодаря этому произошло увеличение количества мест, где можно оформить документы и существенно уменьшить нагрузку на подразделение и соответственно сократит очереди в нем», - сообщили mariupol.tvв пресс-центре Государственной Миграционной службы Украины в Донецкой области.

Здесь отметили, что для оперативного и эффективного сотрудничества с Центром определены ответственные работники миграционной службы.

Сотрудники миграционной службы обеспечивают необходимую информационную поддержку Центра в части приема заявлений-анкет при оформлении биометрических документов.

«Особенностью работы Центра является доступность, удобство и прозрачность предоставления административных услуг, что отражается в беспрепятственном доступе, в том числе для людей с ограниченными возможностями, удобном местоположении и режиме работы, наличии информации о порядке предоставления административных услуг, бесплатных бланков, а также получении консультационных услуг не выходя из помещения. Граждане города могут получить всю необходимую информацию непосредственно в Центре», - отметили в Миграционной службе.