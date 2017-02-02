Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь

Источник: Мариупольские новости

2 февраля, Мариупольский морской торговый порт отправил жителям Авдеевки гуманитарную помощь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, доставить 7 тонн груза вызвались военнослужащие ВСУ. В город, который страдает от обстрелов, везут крупы, муку, макаронные изделия, масло и различные консервы, а также средства личной гигиены.

«Чужой беды не бывает. И то, что сейчас происходит в Авдеевке – это боль каждого украинца, каждого жителя нашей страны. Мы, как социально ответственное предприятие, просто не могли остаться сегодня в стороне, и я думаю, что наша помощь жителям Авдеевки еще раз доказывает, что украинцы – едины и в горе, и в радости», - отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник.