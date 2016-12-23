Мариупольским подросткам провели экскурсию в изолятор временного содержания

Источник: Центральный отдел полиции Донецкой области

Мариупольским подросткам показали условия жизни тех, кто переступил Закон





Экскурсию в изолятор временного содержания задержанных и взятых под стражу лиц организовали для 30 подростков, среди которых есть и подучетные, мариупольские правоохранители и сотрудники уголовно-исполнительного центра.

Лекции на правовую тематику, проводимые среди подростков в учебных заведениях, позволяют снизить уровень детской преступности на территории Мариуполя, однако самым действенным механизмом борьбы в этом направлении является наглядная демонстрация тех последствий, к которым приводит желание юношей и девушек заработать «карманные», удержать авторитет среди сверстников или доказать взрослость.

Сегодня для 30 школьников мариупольских учебных заведений открылась дверь в ИВС. Именно сюда попадают те граждане, которые пренебрегали законом. Перед началом мероприятия дети были разделены на две группы, одна из которых знакомилась с полицейским питомником, а другая, тем временем, находилась в самом помещении изолятора. Затем группы менялись местами.

Встречают группу детей совсем неприветливые решетки, которые являются блокировкой для побега задержанных. На входе - первая камера. Она предназначена для только помещенных граждан. Там проходит досмотр личных вещей задержанных, подписание необходимых документов и ознакомлений. Работа дежурных, пульт наблюдения, следственная комната - все это шаг за шагом рассказывают гостям сотрудники изолятора. На обычно улыбающихся детских лицах - удивление и настороженность.

И вот постепенно подошло знакомство с камерами для тех, кто вскоре выслушает вердикт суда. Громко открываются тяжелые металлические двери с окошком, и первое, на что бросают взгляд детские глаза - полупустая комната с умывальником, санузлом и одноместной койкой. Условия необычные, хотя и соответствуют требованиям евростандартов. Здесь жизнь проходит по распорядку, с которым знакомят злоумышленников с первых минут пребывания в режимном учреждении.

А тем временем, другая группа знакомится с четвероногими помощниками полицейских, которые помогают заботиться о правопорядке в городе и задерживать преступников. Их в питомнике 14, 13 из которых - это овчарки и один лабрадор. Они встречают посетителей громким лаем.

Встреча оставила у гостей незабываемые впечатления. И хотя экскурсией подростки остались довольны, однако все в один голос решили, что попадать сюда ни при каких обстоятельствах нельзя.