Масленица с копами: мариупольцам испечет блины начальник Управления патрульной полиции

Источник: Мариупольские новости

Патрульные полицейские приглашают мариупольцев на праздник Масленицы. Копы ждут горожан на блины 26 февраля в 12:00 в «Sapog Caffе».



«На Масленицу есть одна замечательная традиция - печь вкусные блины и угощать ими дорогих гостей. Если вы желаете отведать блинов от начальника Управления патрульной полиции Мариуполя, а также принять участие в веселых играх и забавах – то Вам к нам! Проведем зиму и встретим весну вместе!», - отметили в патрульной полиции.