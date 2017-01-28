На единый номер «15-55» обратились более 40 тысяч мариупольцев

Источник: Мариупольский городской совет

Обновленный контактно-коммуникационный центр (служба «15-55») начал свою работу с 4 января прошлого года. За это время на линию обратились более 40 тысяч человек. Чаще всего жители интересуются вопросами водообеспечения, эксплуатации жилищного фонда, отопления и социальной защиты. Ежедневно номер «15-55» набирают от 100 до 250 человек.

«Городской голова Вадим Бойченко и мы ставили перед собой цель – минимизировать время для решения проблем жителей. Обратившись в службу «15-55», мариупольцы могут в кратчайшие сроки решить волнующие их проблемы или получить консультацию», - отметил директор контактно-коммуникационного отдела управления административных вопросов и обращений Владимир Черныш.

Всего в штате службы «15-55» работает 8 сотрудников в две смены. Три человека днем и один ночью. Они предоставляют консультативную информацию, помогают разобраться в проблеме и отправляют запросы в профильные подразделения. Рассказывают, что однажды им пришлось вызывать «скорую», потому что клиент не мог дозвониться по экстренному номеру.

Диспетчеру контактно-коммуникационного центра Анне Василенко работа приносит удовольствие. Несмотря на то, что она на своей должности всего три месяца, успела освоить всю специфику работы и знает, как найти подход к каждому клиенту.

«В работе главное быть стрессоустойчивым, быстро реагировать на экстренные ситуации. Бывает такое, что иногда приходится даже поддержать и успокоить», – добавила Анна Василенко.

Руководитель отдела добавил, что в планах контактно-коммуникационного отдела усовершенствовать телефонию. Планируют закупить необходимое программное обеспечение и гарнитуру.

Напомним, в Мариуполе работает служба «15-55». Ее цель – наладить конструктивный диалог между жителями и исполнительными органами власти.

Каждый желающий может обратиться в отдел, позвонив по следующим номерам:

15-55 – для стационарных телефонов;

067-345-1555 и 050-345-1555 – для мобильных;

(0629) 54-05-00; 096-754-05- номера телефонов для жителей поселка Сартана;

Или зайти на сайт http://kkc-mariupol.bissoft.org/.