Національний університет «Одеська юридична академія» – це кар'єра, престиж, успіх!
Источник: Аркадий Вейц, студент НУ ОЮА
16.02.2017
Сьогодні, в умовах динамічних державотво
Інститут кримінальної юстиції – найбільш чисельний і престижний підрозділ навчального закладу Національний університет «Одеська юридична академія» – здійснює фахову підготовку кваліфікованих спеціалістів. С
В стінах Національного
Якість освіти в академії відома не лише в Україні, але і далеко за її межами. З моменту приєднання Академії до Асоціації європейських університетів у 1998 році, диплом Університету отримав міжнародне визнання (тому документ є подвійним – з текстом українською та англійською мовами). Наш вуз славиться своїми міжнародними зв'язками (з понад 100 закордонними навчальними закладами та дослідними установами) та співробітництвом: Академія забезпечує участь студентів у найрізноманітніших програмах обміну, іноземних стажуваннях із реальними шансами подальшого працевлаштування або продовження навчання. Уже традицією стали щорічні візити викладачів університетів Європи та США з авторськими курсами лекцій для студентів вишу, а також участь студентів у міжнародних студентських інтелектуальних змаганнях,міжнародних конференціях, наукових олімпіадах, симпозіумах. Є можливість вивчати юридичні дисципліни будь-якою з п’яти запропонованих мов.
Картина була б неповною, якщо не сказати проматеріально-технічне забезпечення навчального закладу. Тут знайдеться все! Криміналістична та кримінологічна лабораторії, зали судових засідань, наукова бібліотека,читальний зал, 2 стрілецьких тира, Центр тестування на поліграфі – все це робить студентів Національногоуніверс
Практика в юриспруденції – запорука успіху, тому вона починається на професійному рівні вже в стінах академії – окрім аудиторних занять в спеціально обладнаних кімнатах зі всіма необхідними технічними засобами, студенти працюють в юридичній клініці, де надають безкоштовну допомогу населенню, дають консультації, розширюючи галузь своїх знань. Так відбувається занурення в професію, студенти розуміють суть роботи і знайомляться з багатьма моментами, пов'язаними з практикою. Адже стати хорошим юристом неможливо без практики.
Для того, щоб студенти відпочивали від учбового процесу, академія пропонує велике число внеаудіторнихзанять, що різноманітять студентське життя. Наприклад при Інституті кримінальної юстиції діє і власна вокальна студія, команда КВК «Де Рішельє», унікальний у своєму роді студентський експериментальний театр, студентське радіо «IKU-FM», танцювальна студія «Breaking Silence Crew». Також студенти в обов’язковому порядку розвивають свої спортивні здібності в секціях з волейболу, баскетболу, футболу, боротьби, великого й настільного тенісу, шахів та інших видів спорту, гідно виступають на щорічних студентських спартакіадах, національних і міжнародних спортивних змаганнях.
Професія юриста ще з давніх часів була однією з самих популярних. Звичайно, і
Професія юриста почесна, престижна, завжди користується попитом. Ми впевнені, що ви мрієтереалізуватися саме в цій спеціальності. Вибирайте найкр