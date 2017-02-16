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Національний університет «Одеська юридична академія» – це кар'єра, престиж, успіх!

Источник: Аркадий Вейц, студент НУ ОЮА

16.02.2017

Сьогодні, в умовах динамічних державотворчих реформкраїна вкрай потребує молодих спеціалістів в системіправоохоронних та судових органів (слідчихдетективів, прокурорівпрацівників суду). ОНЮА – відмінний вибірдля молодих амбіційних абітурієнтів, які хочуть пов'язатимайбутнє з життям своєї країни, які бажають брати активну участь у побудові правової державиВи зможете вибрати той напрям, по якому хочете розвиватися, який цікавий саме вам : Інститут кримінальної юстиціїФакультет підготовки слідчихФакультет цивільної та господарської юстиціїСудово-адміністративний факультетСоціально-правовий факультетФакультет міжнародно-правових відносинФакультет адвокатуриІнститут підготовки професійних суддівФакультет психології, політології та соціологіїФакультет журналістики, тощо.

 

    Інститут кримінальної юстиції – найбільш чисельний і престижний підрозділ навчального закладу Національний університет «Одеська юридична академія» – здійснює фахову підготовку кваліфікованих спеціалістів. Студенти цього факультету здобувають якісну освітущо відповідає всім сучасним міжнародним стандартам і таким чином дозволяє їм завжди бути фахівцями своєї області. 

 

    В стінах Національного університету «Одеська юридична академія» часто можна зустріти викладачів, які є авторами та співавторами підручників та інших учбових матеріалів, по яких вчаться студенти. Вчитися у таких майстрів – справжній успіх. На даний момент відбувся вже не одинвипуск студентів, які довели, що здобута ними в нашому вузі освіта всебічна та якісна. І  доказ тому - висококваліфіковані фахівці у сфері юриспруденції майже у кожному куточку країни : прокурори, адвокати, судді, працівники інших правоохоронних органів.

 

    Якість освіти в академії відома не лише в Україні, але і далеко за її межами.  З моменту приєднання Академії до Асоціації європейських університетів у 1998 році, диплом Університету отримав міжнародне визнання (тому документ є подвійним – з текстом українською та англійською мовами). Наш вуз славиться своїми міжнародними зв'язками (з понад 100 закордонними навчальними закладами та дослідними установами)  та співробітництвом: Академія забезпечує участь студентів у найрізноманітніших програмах обміну, іноземних стажуваннях із реальними шансами подальшого працевлаштування або продовження навчання. Уже традицією стали щорічні візити викладачів університетів Європи та США з авторськими курсами лекцій для студентів вишу, а також участь студентів у міжнародних студентських інтелектуальних змаганнях,міжнародних конференціях, наукових олімпіадах, симпозіумах. Є можливість вивчати юридичні дисципліни будь-якою з п’яти запропонованих мов.

 

    Картина була б неповною, якщо не сказати проматеріально-технічне забезпечення навчального закладу. Тут знайдеться все! Криміналістична та кримінологічна лабораторії, зали судових засідань, наукова бібліотека,читальний зал, 2 стрілецьких тира,  Центр тестування на поліграфі – все це робить студентів Національногоуніверситета «Одеська юридична академія» фахівцями з широким кругозором і великим практичним багажем. Це особливо поважно для професії юриста.

 

    Практика в юриспруденції – запорука успіху, тому вона починається на професійному рівні вже в стінах академії – окрім аудиторних занять в спеціально обладнаних кімнатах зі всіма необхідними технічними засобами, студенти працюють в юридичній клініці, де надають безкоштовну допомогу населенню, дають консультації, розширюючи галузь своїх знань. Так відбувається занурення в професію, студенти розуміють суть роботи і знайомляться з багатьма моментами, пов'язаними з практикою. Адже стати хорошим юристом неможливо без практики.

 

    Для того, щоб студенти відпочивали від учбового процесу, академія пропонує велике число внеаудіторнихзанять, що різноманітять студентське життя. Наприклад при Інституті кримінальної юстиції діє і власна вокальна студія, команда КВК «Де Рішельє», унікальний у своєму роді студентський експериментальний театр, студентське радіо «IKU-FM», танцювальна студія «Breaking Silence Crew». Також студенти в обов’язковому порядку розвивають свої спортивні здібності в секціях з волейболу, баскетболу, футболу, боротьби, великого й настільного тенісу, шахів та інших видів спортугідно виступають на щорічних студентських спартакіадах, національних і міжнародних спортивних змаганнях. 

 

    Професія юриста ще з давніх часів була однією з самих популярних. Звичайно, і конкурс в юридичні вузи відповідний – попасти туди не зовсім легко. Але при Національному університеті «Одеська юридична академія»існують підготовчі курси для тих, хто хоче бути більш підготовленішимі до вступу. Пам'ятайте, що диплом Національного університету «Одеська юридична академія»  є заставою відмінного професійного майбутнього.

 

 

 

    Професія юриста почесна, престижна, завжди користується попитом. Ми впевнені, що ви мрієтереалізуватися саме в цій спеціальності. Вибирайте найкращій вуз - Національний університет «Одеська юридична академія», поступайте, працюйте і отримуйте задоволення від вашої професійної діяльності! І пам'ятайте – наш вуз – це кар'єра, престиж, успіх! Ми чекаємо на вас!

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