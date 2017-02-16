Національний університет «Одеська юридична академія» – це кар'єра, престиж, успіх!

Источник: Аркадий Вейц, студент НУ ОЮА

Сьогодні, в умовах динамічних державотво рчих реформ, країна вкрай потр ебує молодих спеціалістів в си стеміправоохоронних та судових органів (слідчих, детективів, прокурорів, працівників суду) . ОНЮА – відмінний вибірдля моло дих амбіційних абітурієнтів, які хочуть пов'язатимайбутнє з життям своєї країни, які бажають брати активну участь у побудові правової держави. Ви зможете вибрати той напрям, по якому хочете розвиватися, який цікавий саме вам : Інститут кримінальної юстиції, Факультет підготовки слідчих, Факультет цивільної та господарської юстиції, Судово- адміністративний факультет, Соціально-правовий факультет, Факультет міжнародн о-правових відносин, Факультет адвокатури, Інститут підготовки професійних суддів, Факультет психології, політології та соціології, Факультет журналістики, тощо.

Інститут кримінальної юстиції – найбільш чисельний і престижний підрозділ навчального закладу Національний університет «Одеська юридична академія» – здійснює фахову підготовку кваліфікованих спеціалістів. С туденти цього факультету здобувають якісну освіту, що відповідає всім сучасним міжнародним стандартам і таким чином дозволяє їм завжди бути фахівцями своєї області.

В стінах Національного університету «Одеська юридична академія» часто можна зустріти викладачів, які є авторами та співавторами підручників та інших учбових матеріалів, по яких вчаться студенти. Вчитися у таких майстрів – справжній успіх. На даний момент відбувся вже не одинвипуск студентів, які довели, що здобута ними в нашому вузі освіта всебічна та якісна. І доказ тому - висококваліфіковані фахівці у сфері юриспруденції майже у кожному куточку країни : прокурори, адвокати, судді, працівники інших правоохоронни х органів.

Якість освіти в академії відома не лише в Україні, але і далеко за її межами. З моменту приєднання Академії до Асоціації європейських університетів у 1998 році, диплом Університету отримав міжнародне визнання (тому документ є подвійним – з текстом українською та англійською мовами). Наш вуз славиться своїми міжнародними зв'язками (з понад 100 закордонними навчальними закладами та дослідними установами) та співробітництвом: Академія забезпечує участь студентів у найрізноманітніших програмах обміну, іноземних стажуваннях із реальними шансами подальшого працевлаштування або продовження навчання. Уже традицією стали щорічні візити викладачів університетів Європи та США з авторськими курсами лекцій для студентів вишу, а також участь студентів у міжнародних студентських інтелектуальних змаганнях,міжнародних конференціях, наукових олімпіадах, симпозіумах. Є можливість вивчати юридичні дисципліни будь-якою з п’яти запропонованих мов.

Картина була б неповною, якщо не сказати проматеріально-технічне забезпечення навчального закладу. Тут знайдеться все! Криміналістична та кримінологічна лабораторії, зали судових засідань, наукова бібліотека,читальний зал, 2 стрілецьких тира, Центр тестування на поліграфі – все це робить студентів Національногоуніверс итета «Одеська юридична академія» фахівцями з широким кругозором і великим практичним багажем. Це особливо поважно для професії юриста.

Практика в юриспруденції – запорука успіху, тому вона починається на професійному рівні вже в стінах академії – окрім аудиторних занять в спеціально обладнаних кімнатах зі всіма необхідними технічними засобами, студенти працюють в юридичній клініці, де надають безкоштовну допомогу населенню, дають консультації, розширюючи галузь своїх знань. Так відбувається занурення в професію, студенти розуміють суть роботи і знайомляться з багатьма моментами, пов'язаними з практикою. Адже стати хорошим юристом неможливо без практики.

Для того, щоб студенти відпочивали від учбового процесу, академія пропонує велике число внеаудіторнихзанять, що різноманітять студентське життя. Наприклад при Інституті кримінальної юстиції діє і власна вокальна студія, команда КВК «Де Рішельє», унікальний у своєму роді студентський експериментальний театр, студентське радіо «IKU-FM», танцювальна студія «Breaking Silence Crew». Також студенти в обов’язковому порядку розвивають свої спортивні здібності в секціях з волейболу, баскетболу, футболу, боротьби, великого й настільного тенісу, шахів та інших видів спорту, гідно виступають на щорічних студентських спартакіадах, національних і міжнародних спортивних змаганнях.

Професія юриста ще з давніх часів була однією з самих популярних. Звичайно, і конкурс в юридичні вузи відповідний – попасти туди не зовсім легко. Але при Національному університеті « Одеська юридична академія»існують підготовчі курси для тих, хто хоче бути більш підготовленіши мі до вступу. Пам'ятайте, що диплом Національного університету «Одеська юридична академія» є заставою відмінного професійного майбутнього.

Професія юриста почесна, престижна, завжди користується попитом. Ми впевнені, що ви мрієтереалізуватися саме в цій спеціальності. Вибирайте найкр ащій вуз - Національний університет «Одеська юридична академія», поступайте, працюйте і отримуйте задоволення від вашої професійної діяльності! І пам'ятайте – наш вуз – це кар'єра, престиж, успіх! Ми чекаємо на вас!