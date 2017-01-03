Население проиграет, олигархи выиграют: кто и какие налоги будет платить в 2017 году

Источник: apostrophe.ua

В 2017 году нас ожидает множество изменений в системе налогообложения. Большая часть из них попадет в Налоговый кодекс из законопроектов №5132 и №5368, принятых за 10 дней до Нового года. Также присутствуют изменения, которые были предусмотрены во вроде бы неналоговом документе – так называемом законопроекте о повышении минимальной зарплаты. А есть и такие, что были приняты год назад и лишь теперь вступят в силу. Если охарактеризовать всю совокупность налоговых изменений в целом, то они опять направлены на усиление фискального давления, что, кстати, в полной мере отражается в намерениях власти перераспределить через Сводный бюджет рекордную долю ВВП. Однако на фоне проигрыша большей части налогоплательщиков, включая и обычных граждан, будут и те, кто серьезно выиграет.

Из всех налогов наибольшее влияние на экономику в Украине оказывает главный бюджетообразующий налог – НДС. С него и начнем.

Блокирование накладных

Важнейшим изменением в администрировании НДС станет внедрение процедуры остановки регистрации налоговых накладных Государственной фискальной службой. Правда, вступит в силу эта процедура не с 1 января, а с 1 июля 2017 года, но перспективы пугают уже сегодня.

Выглядеть его действие будет примерно так:

Первое - в Едином реестре налоговых накладных предусмотрено проведение постоянного автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации таких налоговых накладных. Критерии оценки рисков пока неизвестны, а определены будут ГФС.

Второе - регистрация налоговых накладных в Едином реестре может быть остановлена в порядке, предусмотренном Кабмином, в случае соответствия такой накладной совокупности критериев оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной. Повторимся: критериев риска пока нет.

Третье - в случае остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налогоплательщику в день остановки в автоматическом режиме направляется квитанция об этом. В квитанции указывается, номер и дата накладной, определение критериев оценки степени рисков, а также предложение о предоставлении плательщиком пояснений и/или копий документов, достаточных для принятия контролирующим органом решения о регистрации такой накладной.

Четвертое - плательщик в течение 365 дней после такой остановки может подать заявление "о прекращении процедуры остановки регистрации НН" с приложением указанных документов. Орган по месту регистрации плательщика не позднее следующего рабочего дня передает документы центральному органу ГФС. Там они в течение пяти рабочих дней рассматриваются специальной комиссией, которая принимает решение о регистрации накладной или отказе в регистрации.

И пятое - решение может быть обжаловано в административном или судебном порядке. Если оно обжалуется в административном порядке, то жалоба на решение об отказе в регистрации налоговой накладной должна быть рассмотрена на протяжении 10 календарных дней, а если не дан ответ, считается удовлетворенной. Правда, непонятно, кто и как сможет реализовать возможности, проистекающие из такого удовлетворения.

Итак, что имеем в итоге: непонятные критерии, в основу которых по утверждениям авторов изменений, лягут различия в коде товара/услуги (их указание в накладной становится обязательным с 1 января 2017 года, а с 1 января 2018 года ошибка в коде будет приводить к штрафу), которые приобретаются и продаются налогоплательщиком; коллегиальное решение по автоматически остановленной к регистрации налоговой накладной, которое будет лишь ширмой для принятия решения руководителем ГФС; обязанность налогоплательщика через суд доказывать, что он не "верблюд" - со всеми материальными и нематериальными потерями; лишение контрагента плательщика права на налоговой кредит по остановленной к регистрации накладной; полную безответственность должностных лиц ГФС.

На выходе из всего описанного будем иметь потрясающий всплеск коррупции.

Другое в НДС

С 1 января 2017 года вводится единый Реестр заявлений на получение бюджетного возмещения и отменяются в качестве основания для проведения возмещения заключения органов ГФС. Однако, при ближайшем рассмотрении это позитивное изменение имеет немало негативных дополнений. Во-первых, с помощью механизма остановки регистрации налоговых накладных Реестром заявлений на получение бюджетного возмещения можно будет манипулировать. Во-вторых, наряду с якобы единым Реестром внедряется еще один – "временный". В последний попадут те, кто заявил НДС к возмещению до 1 февраля 2016 года, но так его и не получил. По сути, выплаты возмещения таким плательщикам будут заморожены.

Специальный режим налогообложения в сельском хозяйстве был отменен еще в конце 2015 года, при прежнем правительстве. Однако сама отменяющая норма вступает в силу с 1 января 2017 года – новый Кабмин ее пересматривать не стал. Правда, в последних изменениях предусмотрена процедура выделения бюджетных дотаций сельхозпроизводителям. Причем формировать и вести Реестр получателей этой бюджетной дотации будет почему-то ГФС, которая раньше ведала исключительно доходными статьями бюджета. Распределять ее будет все же МинАПК в привязке к вышеупомянутому реестру, в котором будут данные о начислении и уплате НДС. Однако есть подозрение, что большая часть бюджетных дотаций уйдет не фермерам, а олигархам от сельского хозяйства, крупнейшим зернотрейдерам и т.д. С 2018 года, правда, предлагается ограничить максимальную сумму бюджетной дотации 1500 млн грн. Однако, думается, этот барьер легко будет обойти путем дробления бизнеса и т.п.

Изменение ставок

Огромный блок новшеств касается изменения ставок налогов. Причем, по большей части, в сторону их роста. Снижение же произведено избирательно – чуть ли не персонализировано.

Начнем с тех, кому повезло. Так уж случайно совпало, что главным выигравшим от изменения ставок оказался… Игорь Коломойский. С 1 января 2017 года ставки ренты на добычу нефти снижаются более чем в 1,5 раза - с 45% (21% для залежей, глубиной более 5 км) до 29% (14% для залежей, глубиной более 5 км). Выигрыш контролируемой олигархом "Укрнафты" на таком снижении – миллиарды гривен в год. И этот приз компания получает на фоне того, что крайне безобразно рассчитывалась с бюджетом в последние два года, накопив более 10 млрд грн налогового долга. Кстати, что примечательно, ставки ренты на газовый конденсат, которые традиционно были одинаковые с нефтяными, остались на прежнем уровне. А добывает конденсат, прежде всего, государственная "Укргаздобыча".

Другой подарок, доставшийся Коломойскому, связан со ставками акцизов на топливо. Напомним, в целом акцизы на топливо выросли. Например, на бензины на 42 €/1000 литров – с €171,5 до €213,5. При этом так называемые розничные акцизы (а они составляли аккурат 42 €/1000 литров) отменены. Правда, в итоге такой размен приведет к повышению цен для потребителя: из-за слабой системы администрирования розничных акцизов от их уплаты массово уклонялись, а вот обычные акцизы контролируются гораздо строже. Но так произойдет не по всем видам топлива. На дизтопливо акцизы вырастут по-разному – на €14 для менее качественного топлива с большим содержанием серы и на €44,5 для более качественного топлива.

"Фишка" в том, что дизтопливо с большим содержанием серы выпускает именно Кременчугский НПЗ, контролируемый Коломойским. В итоге, получится, что акциз на более качественное дизтопливо вырастет весьма существенно, а вот на менее качественное даже сократится.

Если говорить о снижении налогов и околоналоговых платежей, то стоит упомянуть еще и отмену 2%-го сбора в Пенсионный фонд при покупке наличной валюты. В первую очередь за счет введения этого сбора (были и другие решения) власть взрастила невероятный по объемам черный рынок наличной валюты. Теперь вот принимается решение дальше не способствовать его росту.

Удалось отбиться от индексации нормативной денежной оценки земли сельхозпроизводителям. Для промышленности индексация будет произведена по коэффициенту 1,06, что все же меньше инфляции.

В остальном наблюдается только рост ставок. Так, акцизы на алкоголь повышаются на 12%, за исключением слабоалкогольных напитков (содержание спирта 0,5%-8,5%, УКТ ВЭД 2208906900, 2208907800), на которые повышенная ставка снижается на 44%, до уровня обычной - с 211,59 грн за 1 л 100-процентного спирта до 118,5 грн.

Специфическая ставка акциза на табачные изделия, а также минимальное акцизное налоговое обязательство повышается на 40% (по минимальному обязательству – с 318,26 грн за 1000 сигарет до 445,26 грн).

На 12% увеличены ставки экологического налога, ренты за пользование радиочастотами для большей части видов радиосвязи (для частот под 4G увеличивается почти в 500 раз для стимулирования развития данного вида связи).

Ставки ренты за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за специальное использование воды, за специальное использование лесных ресурсов вырастут на 10%.

С 1 января 2017 года из-за запуска накопительной пенсионной системы каждый работающий моложе 35 лет начнет отчислять часть своей зарплаты в виде взноса на индивидуальный счет. В 2017 году ставка отчислений будет 2%. До 2022 года она будет ежегодно расти на 1 п. п., пока не достигнет 7%.

Повышаются ставки единого налога для "упрощенцев" 2-й группы примерно в 2 раза – до 640 грн, за счет роста минимальной зарплаты.

Еще одним подарком от властей под елочку для "упрощенцев" станет обязанность платить минимальный размер в 704 грн в месяц ЕСВ даже в случае, если деятельность не ведется.

Прочие новшества

В Налоговом кодексе с 1 января 2017 года узаконивается понятие "электронного комитета" в качестве главного канала общения налогоплательщика с ГФС и теоретически удобного сервиса. Правда, реально ожидать его внедрения в полноценном виде вряд ли можно ранее 1 января 2018 года.

ГФС начинает вести открытый Реестр отсрочек и рассрочек налоговых обязательств.

Очередной раз переписана статья, посвященная контролю за трансфертным ценообразованием. Однако, само по себе ее содержание, каким бы оно ни было, вряд ли будет способствовать внедрению реального контроля в данном вопросе. Тут нужно политическое решение, которое вряд ли будет принято, пока у президента имеются "слепые трасты", а министр финансов является соучредителем офшоров.

Функции местных ГНИ сократили, изъяв из них, в частности, функцию аудита. На первый взгляд, идея строго позитивная. Однако, к чему она приведет на практике, когда в Украине в нынешнем году и в условиях такого контроля рынок контрафакта тех же алкогольных изделий вырос чуть ли не в разы, остается только догадываться.

Установлено, что за принятие неправомерного решения, которым определяются налоговые (денежные) обязательства налогоплательщику, должностное (служебное) лицо контролирующего органа, принявшее такое решение, а также его непосредственный руководитель несут ответственность в соответствии с законом. А повторное на протяжении 12 месяцев принятие неправомерного решения является основанием для применения к должностному (служебному) лицу дисциплинарного взыскания, предусмотренного законом. Хотя норма является больше декларативной, она может помочь налогоплательщикам (или их представителям) посредством отправки обращений в прокуратуру, НАБУ и т.д.

Источником погашения налогового долга определена дебиторская задолженность, срок погашения которой настал. Контролирующий орган будет заключать соответствующий договор с налогоплательщиком, а в случае отказа принуждать его к заключению через суд.

Предусмотрено право налогоплательщика на получение 36-месячной беспроцентной рассрочки обязательств по НДС при ввозе в Украину: деревообрабатывающего оборудования; оборудования для обработки резины или пластмассы для производства медицинских изделий по ряду товарных позиций.

Введена ускоренная амортизация для основных средств четвертой группы, которые будут использоваться с 1 января 2017 года, сроком не менее двух лет, если расходы на приобретение таких основных средств понесены (начислены) плательщиком после этого срока, и в случае, если для таких основных средств одновременно выполняются условия: они не были введены в эксплуатацию и не использовались на территории Украины; они введены в эксплуатацию в пределах одного из налоговых (отчетных) периодов с 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года; они используются в собственной хозяйственной деятельности и не продаются или не передаются в аренду другим лицам.