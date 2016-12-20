Новый год можно будет встретить на катке под открытым небом

Новый год можно будет встретить на катке под открытым небом

Новый год можно будет встретить на катке под открытым небом

Источник: Мариупольский городской совет

В Мариуполе на площади Свободы ведутся работы по монтажу катка под открытым небом. Его площадь составит 800 квадратных метров. Радовать жителей города он будет до весны.

Для создания катка в Мариуполь приехала подрядная организация из Киева, которая на протяжении нескольких лет устанавливает катки по всей Украине. На площади Свободы каток будет размером 20 на 40 метров. А его монтаж займет почти две недели.