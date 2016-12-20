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Новый год можно будет встретить на катке под открытым небом

Источник: Мариупольский городской совет

20.12.2016

В Мариуполе на площади Свободы ведутся работы по монтажу катка под открытым небом. Его площадь составит 800 квадратных метров. Радовать жителей города он будет до весны.

Для создания катка в Мариуполь приехала подрядная организация из Киева, которая на протяжении нескольких лет устанавливает катки по всей Украине. На площади Свободы каток будет размером 20 на 40 метров. А его монтаж займет почти две недели.

«Установку выполняем в максимально сжатые сроки. Но к Новому году все будет готово», - заверил директор по развитию подрядной организации Александр Валентинович.

С 16 декабря ведутся работы по выравниванию площади под каток песком. Подведен силовой кабель, от которого будут запитаны холодильные установки и освещение катка. Затем уложат пленку и технологические айс-маты. Благодаря специальному оборудованию, лед будет надлежащего качества даже при температуре +15.

По предварительной информации на катке можно будет покататься бесплатно, но при наличии собственных коньков. Тем, у кого таковых нет, можно взять их на прокат на 45 минут за символическую плату,эти средства пойдут на благотворительность.

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