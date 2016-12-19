О реализации пилотного проекта государственной регистрации брака

Источник: Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Брак за сутки

Согласно Семейному кодексу Украины брак регистрируется по истечении месячного срока со дня подачи молодоженами заявления о государственной регистрации брака. С целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, направленных на создание благоприятных условий для получения физическими лицами административных услуг в указанной сфере, Кабинетом Министров Украины 13 июля 2016 было принято распоряжение "О реализации пилотного проекта государственной регистрации брака ", которое устанавливает процедуру государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.

Порядок государственной регистрации брака в рамках пилотного проекта разъясняет заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области по вопросам государственной регистрации Люцина Гудзенко.

Проект проводится в туристических городах, а также в городах, граничащих с временно оккупированными территориями, чтобы обеспечить их жителей возможностью быстро, без необходимости ездить несколько раз, для получения легальних украинских свидетельств о браке. Сервис «Брак за сутки» дает возможность влюбленным парам свободно распоряжаться своим временем и не зависеть от сроков.

Так, в сокращенные сроки по выбранному молодоженами месту, брак можно зарегистрировать в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке.

Чтобы воспользоваться указанным сервисом регистрации брака, молодоженам необходимо сделать несколько простых шагов:

- обратиться к организатору государственной регистрации брака, сведения о котором размещены территориальным органом юстиции на официальном сайте;

- выбрать дату и время для проведения государственной регистрации брака;

- заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуги;

- прийти на собственную свадьбу.

В городе Мариуполе Донецкой области пилотный проект стартовал 3 августа 2016 года.

В пилотном проекте принимают участие три отдела государственной регистрации актов гражданского состояния города Мариуполя:

- Мариупольский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

- Центральный районный в городе Мариуполе отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

- Приморский районный в городе Мариуполе отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Организатором государственной регистрации брака является Коммунальное учреждение «Дворец культуры «Молодежный» города Мариуполя. Дворец культуры расположен по адресу: город Мариуполь, улица Харлампиевская, 17/25.

За время проведения пилотного проекта наблюдается увеличение количества зарегистрированных браков в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния, которые принимают участие в пилоте. Так, с августа по ноябрь 2015 этими отделами было зарегистрировано 985 браков, тогда как за этот же период 2016 ими зарегистрировано 1454 брака.

Для государственной регистрации брака в сокращенные сроки в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния города Мариуполя обращаются не только жители Донецкой области, но и граждане Киева, Харькова, Сум, Львова, Житомира, Днепра, а также из Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской Запорожской, Хмельницкой, Полтавской, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Также пользуются этим сервисом и иностранцы: брак зарегистрировали граждане Азербайджана, Узбекистана, Российской Федерации, Израиля, Армении, Молдовы, Германии, Румынии, Ливии, Аргентины и Судана.

В целом по Украине сокращенной процедурой регистрации брака воспользовались в городах: Одессе - 744, Киеве - 697, Мариуполе - 663, Северодонецке - 439, Львове - 394 и Херсоне - 46 пар молодоженов.

Молодожены сообщают, что о пилотном проекте они узнали из средств массовой информации и с удовольствием воспользовались такой возможностью, благодарны за возможность быстро, без помех заключить свой брак.

Результаты проведения пилотного проекта доказали его эффективность и заинтересованность граждан в получении этой услуги и подтверждают целесообразность внесения изменений в Семейный кодекс Украины относительно либерализации сроков государственной регистрации брака.