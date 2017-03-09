Вечернирй Мариуполь

Вечерний Мариуполь RSS Интернет-газета

Переход на «летнее время» состоится в последнее воскресенье марта

Источник: Мариупольские новости

09.03.2017

В 2017 году переход на летнее время все же состоится. Оно будет переведено в последнее воскресенье марта.

Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела развития эталонной базы управления метрологии департамента технического регулирования Минэкономразвития Наталья Двирнык.

Перевод часов пройдет в ночь с 25 на 26 марта: стрелки нужно будет перевести на час вперед в 3:00 утра.

Это означает, что вставать и ложиться спать с этого момента придется на час раньше.

Под Мариуполем горели поля: противники пытались выбить морпехов с позиций
TRINITY