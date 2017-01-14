Пилотный проект: школа №4 Мариуполя будет взята под видеоконтроль полиции

Источник: Центральный отдел полиции

Пилотный проект, в рамках которого школа №4 будет подключена к камерам видеонаблюдения, и будет передавать информацию и в полицейский UASC, стартовал сегодня во время совместного совещания руководителя Кальмиусского отделения полиции Андрея Бондаренко, главы районной администрации Александра Царька, заместителя начальника управления информационного обеспечения областного главка Дениса Пефтиева и директора учебного заведения с участием патрульных и представителей известного интернет-провайдера, которые обеспечат техническое оснащение системы безопасности.

«В основе идеи лежит, прежде всего, безопасность. Безопасность имущества, принадлежащего городу, безопасность каждого маленького ученика. Кроме того, оборудовав территорию школы видеокамерами, мы сможем наблюдать за окружающей обстановкой не только в пределах школы, но и детского сада, находящегося рядом. Это только начало, и если у нас все получится, потом мы распространим этот замысел не только по всему городу, но и, возможно, за его пределами», - начал встречу Александр Царек.

Всего запланировано разместить 4 видеокамеры, доступ к онлайнтрансляции которых будут иметь сотрудники охраны, которые дежурят в школе, патрульные и полицейские. Кроме того, с помощью специального пароля родители школьников также смогут войти в систему и узнать, что делают их дети и где находятся.

Для полиции это, прежде всего, контроль над территорией и мгновенное реагирование на все правонарушения в зоне наблюдения.

В конце мероприятия план был поддержан единогласно. После решения технической стороны вопроса, на которую рассчитывается потратить считанные дни, проект найдет практическую реализацию.