Побережье Мариуполя ждет преображение

Источник: Мариупольские новости

Мариуполь – морской город, и море – один из главных его природных ресурсов. Вполне логично, что авторы проекта «Лазурный пляж – 2017» в этом году вновь получили грант в рамках социального конкурса «Город – нашими руками», и готовы продолжить благоустройство береговой линии вблизи железнодорожного вокзала.

«Я люблю море, я всегда жил рядом с ним. Раньше это было Каспийское море, теперь Азовское», – говорит руководитель проекта Андрей Алтунян. Идея вдохнуть новую жизнь в побережье Мариуполя родилась на одном из городских тренингов по написанию проектов. Так появился проект «Лазурный пляж», который выиграл грант в рамках социального конкурса «Город нашими руками» в 2016 году.

«Гости города очень радуются, когда видят Азовское море. Для мариупольцев же оно привычно. Мы забываем, что у нас есть такой хороший ресурс», – утверждает Андрей Алтунян.

Почему выбрали именно этот участок пляжа? Территория побережья возле железнодорожного вокзала – локальный, огражденный участок. Кроме того, этот участок пляжа популярен среди жителей близлежащих сел, которые в выходные дни приезжают на станцию железнодорожного вокзала. Это удобно, поэтому именно на этот участок обратили внимание в первую очередь.

«Лазурный пляж» – это первый проект инициативной группы под руководством Андрея Алтуняна. В прошлом году была установлена часть оборудования - навесы, круговые лавочки и шезлонги, раздевалки и лавочки с подставками для ног. Но было желание закончить береговую линию, сделать ее красивым, законченным участком пляжа. Идея получила отклик у мариупольцев, поэтому в 2017 году проект вновь выиграл грант в рамках социального конкурса Группы Метинвест «Город – нашими руками». Из призового фонда на благоустройство пляжа выделили почти 100 тысяч грн. Объем работ будет увеличен: кроме дополнительного оборудования, авторы проекта планируют организовать реконструкцию общественного туалета.

«Город – нашими руками» – это конкурс, который очень известен мариупольцам. Мы наблюдали за ним, за теми идеями, которые воплощаются в жизнь благодаря ему. Он развивает инфраструктуру и направлен локально на Мариуполь. В следующем году мы вновь планируем принять участие, так как идей много. Возможно, это уже будет не морской проект, а другой. В Мариуполе множество небольших парковых зон и мест для отдыха, которые требуют внимания. Их хочется увидеть в новом формате, облагороженными, чтобы мариупольцам было комфортно и уютно», – говорит Андрей Алтунян.

«Лазурный пляж» пользуется популярностью среди горожан. Некоторые даже называют его «маленькой Европой» и приезжают отдохнуть со всех уголков города.

«Самая большая награда, когда люди понимают идею, оценивают ее и говорят, что это очень хорошо. Одно дело – реализация своих амбиций, и совершенно другое, когда люди говорят, что это круто», – убежден Андрей Алтунян.