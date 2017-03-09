Под Мариуполем горели поля: противники пытались выбить морпехов с позиций
Источник: Мариупольские новости
09.03.2017
Украинские военные отбили атаку противника под Мариуполем. Об этом сообщил волонтер Серж Марко в своем блоге в "Твиттере".
По его словам, сегодня днем противники предприняли попытку выбить морпехов ВСУ с занимаемых позиций "в зеленке". Для этого подожгли поля в районе поселка Водяное.
Морпехи предприняли ответные действия. В результате попытки "выкурить" украинских бойцов не увенчались успехом.
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