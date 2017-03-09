Под Мариуполем горели поля: противники пытались выбить морпехов с позиций

Источник: Мариупольские новости

Украинские военные отбили атаку противника под Мариуполем. Об этом сообщил волонтер Серж Марко в своем блоге в "Твиттере".



По его словам, сегодня днем противники предприняли попытку выбить морпехов ВСУ с занимаемых позиций "в зеленке". Для этого подожгли поля в районе поселка Водяное.



Морпехи предприняли ответные действия. В результате попытки "выкурить" украинских бойцов не увенчались успехом.