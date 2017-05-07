Под Мариуполем из автомата стреляли в мужчину: врачи борются за его жизнь

Источник: Мариупольские новости

Вчера в городскую больницу Мариуполя был доставлен 28-летний молодой человек с огнестрельным ранением грудной клетки. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.



«Установлено, что потерпевший, ранее судимый житель Мариуполя, имеет непосредственное отношение к реализации наркотических средств. И вчера, в дневное время, возле села Мирное при попытке реализовать очередную партию наркотиков получил от потенциального покупателя вместо денег выстрел из автоматического огнестрельного оружия. "Покупателем" оказался молодой человек, 1990 г.р., который на встрече со своим дилером находился под сильным действием наркотиков. По горячим следам он был задержан. У него изъят и сам автомат, из которого он подстрелил "продавца". Сейчас он задержан», - рассказал Аброськин.



По его словам, горе-реализатор "зелья" до сих пор находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.