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Под Мариуполем на мине подорвался молодой парень

Источник: Мариупольские новости

09.02.2017

На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям из мариупольской больницы около 17:45. Медики сделали пострадавшему операцию.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Это первый такой случай в этом году.

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