На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.
Сообщение о происшествии поступило правоохранителям из мариупольской больницы около 17:45. Медики сделали пострадавшему операцию.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Это первый такой случай в этом году.
Под Мариуполем на мине подорвался молодой парень
Источник: Мариупольские новости
09.02.2017
На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.
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