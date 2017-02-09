Под Мариуполем на мине подорвался молодой парень

Источник: Мариупольские новости

На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.



Сообщение о происшествии поступило правоохранителям из мариупольской больницы около 17:45. Медики сделали пострадавшему операцию.



Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Это первый такой случай в этом году.