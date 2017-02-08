Под Мариуполем ограбили 13-летнего школьника

Источник: Мариупольские новости

В Мангуше двое злоумышленников ограбили 13-летнего школьника. По дороге домой подросток смотрел видео на мобильном, который и стал добычей нападавших. Вырвав из рук устройство, они скрылись, рассказали в пресс-службе полиции.



Вначале родители несовершеннолетнего самостоятельно пытались найти грабителей, объехав на машине район, и только после безрезультатных поисков обратились к правоохранителям. Сумма материального ущерба со слов заявительницы составила 6 тысяч гривен.

Полиция провела подворовой обход близлежащей территории, собрано видео с камер наблюдения, опрошены свидетели, которые дали приметы грабителей. Они были задержаны. Похитителями оказались жители Мариуполя 1997 и 1993 годов рождения, ранее они в поле зрения полиции не попадали, официального дохода оба не имеют. Мобильный подследственные успели сбыть за треть его стоимости.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц» УК Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы.