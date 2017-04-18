Погода не радует: синоптики обещают мариупольцам заморозки, снег и штормовой ветер

Источник: Мариупольские новости

Уже в ближайшие дни в Мариуполе резко похолодает, а столбики термометров, несмотря на то, что на календаре середина апреля, приблизятся к отметке в ноль градусов.

По прогнозам синоптиков, связано это с вторжением в регион арктического воздуха.

Так, с 20 по 22 апреля ночью будут заморозки, температура – от нуля до трех градусов. А днем столбики термометров не поднимутся выше 5 градусов.

Кроме того, мариупольцам обещают дождь с мокрым снегом. С завтрашнего дня порывы ветра – 15-22 м/с.