Погода не радует: синоптики обещают мариупольцам заморозки, снег и штормовой ветер
Источник: Мариупольские новости
18.04.2017
Уже в ближайшие дни в Мариуполе резко похолодает, а столбики термометров, несмотря на то, что на календаре середина апреля, приблизятся к отметке в ноль градусов.
По прогнозам синоптиков, связано это с вторжением в регион арктического воздуха.
Так, с 20 по 22 апреля ночью будут заморозки, температура – от нуля до трех градусов. А днем столбики термометров не поднимутся выше 5 градусов.
Кроме того, мариупольцам обещают дождь с мокрым снегом. С завтрашнего дня порывы ветра – 15-22 м/с.
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