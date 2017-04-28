Пресс конференция "Будет ли ДНР 2.0 в Мариуполе" (ВИДЕО)(Обновлено)

Источник: Вечерний Мариуполь

«Опоблок» пытается осуществить реванш в Мариуполе?



28 апреля в свободном пространстве «Халабуда» состоялась пресс-конференция на тему «Будет ли ДНР 2:0 в Мариуполе?», участниками которой стали гражданские активисты Кирилл Долимбаев, Максим Бородин, Дмитрий Чичера, Александр Маслов, Алексей Семанин и Марина Пугачёва, а также не равнодушные к судьбе города жители.

Поводом собраться для обсуждения острых вопросов послужили заявление депутата Андрея Федая на сессии Городского совета Мариуполя 19 апреля 2017 о «притеснении» русскоязычных граждан украинской властью, а также появление 25 апреля в разных районах города палаток с символикой «Оппоблока», где агитаторы раздавали листовки и собирали подписи с требованием защитить русский язык и «остановить наступление нацизма».

В своей речи А. Федай обвинил украинскую власть в провокации «новых расколов и конфликтов», притеснения русскоязычных граждан Украины за «этническими, культурными, языковыми, религиозными признаками». В частности, обвинили спикера Верховной Рады Украины и Министра Культуры Украины в том, что своими высказываниями они унижают граждан восточной и южной частей Украины по языковым признакам и по месту рождения. Видео его выступления доступно по ссылке https://goo.gl/Tml3eR, текст выступления изложены здесь http://donopposition.org.ua/news/253



Первым высказал своё мнение фотограф и общественный деятель Дмитрий Чичера: «Мир в Мариуполе очень хрупкий и наша задача сейчас –не допустить разгула бандитизма». Также он отметил, что в памяти жителей города ещё свежи события 2014-го года, когда у многих семей был наготове так называемый «дорожный чемоданчик» со всем необходимым и во избежание повторения того периода нужно отстаивать свою страну и свой город.