Приморский район Мариуполя отпраздновал 50-летие

Источник: Мариупольские новости

16 марта, Приморский район Мариуполя отмечает свой юбилей – 50-летие. Он был основан в 1967 году. Сейчас здесь проживает более 75 тысяч мариупольцев. На его территории 26 учебных заведений, 4 учреждения культуры и 12 – здравоохранения.

Сегодня праздничный концерт прошел в Драматическом театре. На торжественном мероприятии собрались представители городской власти, руководители градообразующих предприятий, ученики общеобразовательных учреждений и жители города, сообщает пресс-служба мэрии.

«Приморский район богат своими предприятиями, трудовыми коллективами. Он всеми любимый и комфортный район. Мы хотим, чтобы он развивался дальше. Совместно с городским головой и депутатским корпусом, сделаем все, чтобы следующие 50 лет стали еще более прогрессивными в его развитии», - отметил председатель Приморской районной администрации Владимир Петров.

В подарок району председатели КСН исполнили авторскую песню. «Нам захотелось по-особенному поздравить родной район, чтобы это запомнилось и осталось в памяти у всех»,- рассказала председатель КСН «Черемушки» Татьяна Лаушкина.