Ремонт опорной школы в Мариуполе идет по графику

Источник: Мариупольские новости

В мариупольской школе №66, которая с сентября станет опорной, прошло выездное совещание с участием городского головы Вадима Бойченко. Он лично проконтролировал ход ремонтных работ в здании.

«Это непростой объект, - сказал Вадим Бойченко. – Для нас крайне важно, чтобы наша опорная школа была лучшей в городе. Важно и то, чтобы выполненные работы были качественными и полностью соответствовали проекту. Поэтому контроль будет всесторонним».

Подрядчик и директор заверили, что работы идут по плану. Общий объем инвестиций – более 40 миллионов гривен.