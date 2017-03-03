С 1 апреля стартует весенний призыв: что ожидать мариупольцам

Источник: Мариупольские новости

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко определил сроки проведения в 2017 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнения в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы.

Итак, весенний призыв продлится с 1 апреля до конца мая. В армию призывают парней возрастом от 20 до 26 лет. Срочники с высшим образованием будут служить 12 месяцев, без – 18.

В мариупольском военкоме подчеркивают, что срочников отправлять в зону АТО не будут. Уже по завершению службы они могут подписать контракт на 3 года и пополнить ряды ВСУ. Одно из основных преимуществ службы по контракту – это денежное довольствие: сержанты получают от 7 тысяч гривен, офицеры – от 9,5 тысяч.

Кроме того, контрактникам предоставляется бесплатное медицинское и курортное лечение, ежегодный отпуск с выплатой материальной помощи на оздоровление.

Контракт заключают с мужчинами возрастом до 60 лет и женщинами до 50 лет, которые здоровы, имеют среднее образование и хорошую физическую подготовку.