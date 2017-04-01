С 1 апреля в общественном транспорте Мариуполя подорожал проезд

Источник: Мариупольские новости

С сегодняшнего дня, 1 апреля, для мариупольцев подготовили очередное повышение, и это совсем не шутка. С этого дня дорожает стоимость проезда в городском общественном транспорте, сообщает пресс-служба горсовета.

Отныне за проезд придется заплатить:

В маршрутных такси – 5 гривен

В трамваях и троллейбусах – 3,5 гривен

В коммунальных автобусах – 4 гривны.

В мэрии отмечают, что повышение стоимости проезда связано с повышением стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, расходных материалов и запчастей, ростом минимальной заработной платы.