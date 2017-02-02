Сложные времена для мариупольских комбинатов: что ожидает предприятия без кокса из Авдеевки

Источник: Мариупольские новости

Уже третьи сутки мариупольские меткомбинаты работают в сложных условиях: Авдеевский коксохимический завод из-за обстрелов сократил производство, а именно на его коксе и держатся мариупольские заводы.

Как рассказал гендиректор комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили, предприятия помогают друг другу, но работу не останавливают. Если Авдеевский коксохим остановится, «Азовсталь» будет вынуждена снизить объемы производства до 30% и обеспечивать себя своим же сырьем – а его надолго не хватит.

Уже сейчас на комбинате начали останавливать доменные печи на планово-предупредительные ремонты, которые должны были начаться позже.

Но главное, что обещает Цкитишвили – коллектив комбината никто сокращать не будет. «Мы не планируем и мы не допустим, чтобы в результате снижения объёма производства кто-то был уволен или мы кого-то сократили. Мы знаем все, что есть твёрдая позиция Рената Леонидовича Ахметова в этом вопросе, которая говорит о том, что мы никого не увольняем и не сокращаем. Главное богатство компании "Метинвест" - это люди, люди, которые здесь работают, и мы будем их поддерживать и будем им всем помогать», - подчеркнул гендиректор «Азовстали».