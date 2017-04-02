Світло в тобі!

Источник: Вечерний Мариуполь

2 апреля на Платформе "ТЮ!" состоялся фотопроект "Світло в тобі" посвященный "Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма"

Цель данного проекта - информатизация населения Мариуполя об этом удивительном явлении и, конечно же, сподвигнуть людей к помощи, пониманию и участию. Важным моментом является раскрытие эмоций детей и возможность их социализации.

На сегодняшний день в Украине все еще велика проблема нехватки специалистов данного профиля, образовательных и реабилитационных центров для детей страдающих аутизмом, сложность определения диагноза, поздно начатая коррекционная работа, общая неинформированность населения о данном явлении. Невозможность получить качественный, профессиональный подход и даже начальное образование.

Выставка состоит из 25 работ, сделанных семью фотографами за месяц. Участниками фотопроекта стали целых восемь семей, которые не побоялись открыто заявить миру о своей проблеме, тем самым показав, что в этом нет ничего страшного.

Символом информированности о проблеме аутизма стала лента с изображением пазла. Цвета ленты - желтый, красный, голубой и синий. Узор символизирует сложность заболевания, разные цвета и формы - как много совсем разных людей живет с аутизмом.

Все эти факторы не дают возможность таким особенным детям адаптироваться в социуме.

Организаторы проекта решили принять международную эстафету и помочь "Особливим дітям з майбутнім". Мероприятие состоялось благодаря содействию общественных организаций «Дипкорпус» и «Особенный ребёнок с будущим». Не обошлось и без поддержки спонсоров, одним из которых стал интернет-провайдер «Формат».

В организации выставки приняли участие и те, кто непосредственно связан с данной проблемой, а именно Ксения Сухова – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов сонета, координатор вопросов охраны здоровья, охрана прав детства, социальной защиты населения, образования, семьи и молодежи, опеки и попечительства над несовершеннолетними, туризма и культуры, а такжа Нина Павлюк – глава организации «С нами добрые сердца».



Выступая с приветственным словом, Ксения Константиновна высказала мнение, с которым невозможно не согласиться: «Увы, родителям сложно не столько с ребёнком, сколько с обществом». Поскольку Украина столкнулась с проблемой аутизма давно, но решением занялась относительно недавно, серьёзной проблемой в стране является устроить особенных деток в детсады или школы. Поэтому сегодня арт-платформу «Тю» посетили также воспитатели и заведующие этих учреждений.



Переняв инициативу, Нина Ивановна в первую очередь поблагодарила семьи, принявшие участие в съемке: «Давайте поблагодарим мам, которые выставили фото своих детей. Это подвиг!» добавив, что наша главная задача – объединиться.

Так что же такое аутизм и так ли страшен чёрт, как его рисуют?

Аутизм –расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Конкретные причины возникновения данного синдрома всё ещё не определены. Стоит помнить, что это не болезнь, у которой есть начало и конец, и которая лечится с помощью медикаментов. Лучшая помощь маленьким аутистам – любовь и забота близких.



Вопреки некоторым мнениям, особенность – не приговор. Это отметила и режиссёр фильма «Антон тут рядом» Любовь Аркус: «Самое душераздирающее то, что эти дети просто хотят общения». Подтверждением тому выступают всемирно известные личности, которые своим успехом доказали – возможно всё! Вот имена людей, в поведении или образе жизни которых можно предположить признаки аутизма: Билл Гейтс, Виржиния Вульф, Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи. Предположительно, в той или иной форме синдромом страдали Альберт Эйнштейн, Николай Гумилев, Валерий Брюсов, Джеймс Джойс, Дмитрий Шостакович, Карл Густав Юнг.

В настоящее время ученые обратили внимание, что рост количества детей рождающихся с аутизмом напоминает эпидемию. В Мариуполе, по статистике, за последние 10 лет, количество детей официально имеющие инвалидность с диагнозом «ранний детский аутизм», выросло в двадцать раз.

Эту проблему нельзя игнорировать, с ней нужно бороться.

В особенности, организаторы мероприятия выделили тех, на ком лежит самый большой груз ответственности. Мам детей, которые мужественно переносят любые трудности и несмотря ни на что создают комфортные условия для становления и развития детей. Своим примером, они показали не только мариупольцам, но и всей Украине, как нуждаются в любви, заботе и понимании такие особенные дети.

Завершилась мероприятие благотворительным аукционом, все собранные средства от которого пойдут на помощь семьям с особенными детками. Среди лотов были представлены картины, поделки и изделия ручной работы маленьких аутистов и их родителей. По его окончании было выручено более 2000 грн. Также у посетителей выставки была возможность приобрести работы мариупольских мастериц за сумму, которую они сами посчитают нужным внести и тем самым поучаствовать в добром деле.

На прощание организаторы вручили всем памятные подарки.

Наталья Гетман

Бурлаченко Валерия