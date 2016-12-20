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Телевидение без границ от TRINITY!

Источник: TRINITY

20.12.2016

Еще несколько лет назад мы и не представляли себе, что можно соединить телевизор с телефоном или компьютером. Это было нелогично и практически невозможно! Но, с помощью технологий третьего тысячелетия от TRINITY, то, что вчера было лишь мечтой — сегодня становится реальностью! 

Теперь у Вас есть возможность всегда иметь телевизор под рукой. Компания TRINITY представляет для Вас телевидение без границ! 

Вам не нужно дополнительного оборудования или настроек. Смотреть телевидение от TRINITY просто, приятно и комфортно в любой точке на карте, где есть интернет! 

Кроме высокого качества соединения и большого выбора он-лайн каналов, Вам доступна функция перемотки каналов. Эта уникальная разработка позволяет запустить с самого начала просмотр передачи, на которую Вы опоздали, пересмотреть понравившийся момент или смотреть передачи, которые уже закончились в эфире. 

Благодаря телевидению без границ от TRINITY, Вам доступно огромное количество телеканалов на любой вкус: спортивные и экстремальные, об охоте, рыбалке и туризме, о науке и политике, кулинарные и детские. Вы можете их смотреть по пути на работу, с работы, в другой стране или дома, в кругу семьи, с экрана своего гаджета, в то время, когда жена смотрит свое любимое ток-шоу, а ребенок – мультфильмы. 

Тарифы – от 19 грн в месяц! 
Подключение – 0 грн! 

Вот такие новинки приходят к нам на помощь. Технологии облегчают нам жизнь и меняют ее образ. 
 


Хотите узнать больше — звоните: (098) 1000-700 
https://www.mytrinity.com.ua


TRINITY- технологии третьего тысячелетия!

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