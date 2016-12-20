Телевидение без границ от TRINITY!

Источник: TRINITY

Еще несколько лет назад мы и не представляли себе, что можно соединить телевизор с телефоном или компьютером. Это было нелогично и практически невозможно! Но, с помощью технологий третьего тысячелетия от TRINITY, то, что вчера было лишь мечтой — сегодня становится реальностью!

Теперь у Вас есть возможность всегда иметь телевизор под рукой. Компания TRINITY представляет для Вас телевидение без границ!

Вам не нужно дополнительного оборудования или настроек. Смотреть телевидение от TRINITY просто, приятно и комфортно в любой точке на карте, где есть интернет!

Кроме высокого качества соединения и большого выбора он-лайн каналов, Вам доступна функция перемотки каналов. Эта уникальная разработка позволяет запустить с самого начала просмотр передачи, на которую Вы опоздали, пересмотреть понравившийся момент или смотреть передачи, которые уже закончились в эфире.

Благодаря телевидению без границ от TRINITY, Вам доступно огромное количество телеканалов на любой вкус: спортивные и экстремальные, об охоте, рыбалке и туризме, о науке и политике, кулинарные и детские. Вы можете их смотреть по пути на работу, с работы, в другой стране или дома, в кругу семьи, с экрана своего гаджета, в то время, когда жена смотрит свое любимое ток-шоу, а ребенок – мультфильмы.

Тарифы – от 19 грн в месяц!

Подключение – 0 грн!