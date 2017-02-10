Транспортные перемены в Мариуполе: скоро заработают новые маршруты

Хорошие перемены коснутся и троллейбусного маршрута №15, его продлят до 23 МКР. На нем будет работать 13 единиц транспорта.



Поскольку 15-ый маршрут будет частично дублировать движение другого коммунального транспорта, принято решение отменить троллейбусы № 6 и 9. А 11-ый троллейбус изменит свой маршрут - он будет ходить с 17 МКР до ж/д вокзала.



Все эти изменения в движении маршрутов начнут действовать с 15 февраля.

Отвечая на вопрос журналистов, касательно себестоимости проезда в коммунальном транспорте на одного человека, Клат рассказал, что в электротранспорте ее сумма превышает 6 гривен, а в автобусе – 9,30 гривен за одну поездку. Обусловлено это ростом цен на топливо, электроэнергию, повышением заработной платы, а также увеличением затрат на содержание и модернизацию