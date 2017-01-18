Управління юстиції в Донецькій області інформує про підсумки діяльності в 2016 році

Источник: Министерство Юстиции

В минулому році система органів юстиції демонструвала результативну діяльність не тільки по виконанню покладених на них завдань і функцій, а і по впровадженню реформ, націлених на спрощення отримання громадянами адміністративних сервісів. Про це повідомила в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Олена Павлова.

Завершено реформу реєстрації у сфері нерухомості та бізнесу, передано відповідні повноваження місцевій владі, нотаріусам та акредитованим суб’єктам. В теперішній час в Донецькій області, зрозуміло, що без урахування тимчасово неконтрольованої українською владою частини, реєстраційні дії з нерухомими майном чи з бізнесом проводяться 31 суб’єктом. В це число входять районні державні адміністрації, виконкоми міських, селищних і сільських рад. Звертаю увагу, що функції реєстраторів виконують ще 76 державних та 126 приватних нотаріусів. До реформування в області працювало 22 реєстраційні служби. Очевидне розширення числа суб’єктів надання адміністративних послуг, що має позитивний вплив на отримання таких послуг нашими громадянами.

Крім того, разом із повноваженнями на місця передані й кошти, які громадяни сплачують при реєстрації своєї власності чи бізнесу. Відтак, кошти від надання адміністративних послуг надходять безпосередньо до місцевих бюджетів, що дає можливість громаді використовувати їх на власні потреби.

На жаль, доводиться констатувати існування практики незаконного заволодіння правами на власність юридичних осіб, що має негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні. Тому в 2016 році тривала активна робота Міністерства юстиції з покращення бізнес-клімату в країні, реалізації політики боротьби з рейдерством. З початку року при Міністерстві почала діяти Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. На відміну від судової тяганини, яка раніше була єдиним можливим способом відстояти свої права та іноді затягувалася на кілька років, звернення до такої комісії дає можливість швидко відреагувати на незаконні дії посадових осіб з питань державної реєстрації. Саме рішеннями цієї комісії захищені права торгівельної мережі Новус, яка є інвестиційним литовським проектом в Україні, українського підрозділу міжнародної компанії «Бунге Україна» , Юнікредитбанку та інших. Можна обґрунтовано визнати доцільним та корисним існування такого адміністративного позасудового захисту від незаконних дій.

Цього року перейшла в розряд постійно діючих ініціатива з видачі свідоцтв про народження дитини безпосередньо у пологових будинках. Такий сервіс започаткований Міністерством юстиції з 2015 року, наша область приєдналась до його здійснення з березня минулого року. Тепер отримати перші документи дитини, не виходячи з медичного закладу, можна у 476 установах по всій Україні. В Донецькій області скористатись такою послугою можна в усіх 17-ти закладах охорони здоров’я, де приймаються пологи. Нині в Україні кожне четверте свідоцтво видається за новим порядком. Понад 95 тисяч батьків вже скористалися цієї зручною новацією.

В минулому році Міністерством юстиції у 6 містах запущено пілотний проект «Шлюб за добу». Відтепер молодятам не треба чекати щонайменше місяць для того, щоб зареєструвати свої стосунки. Учасниками цього проекту стали і відділи державної реєстрації актів цивільного стану нашого Маріуполя. Всього в Україні за новою процедурою одружилися 3 574 пари, з них 744 пари в Маріуполі.

В 2016 році відбувалось розширення найбільшого соціального проекту – надання безоплатної правової допомоги населенню. З вересня Міністерством юстиції відкрито 424 бюро правової допомоги у районних центрах та містах нашої держави. Наразі по всій країні діє 547 точки доступу до правової допомоги. В Донецькій області працюють 2 місцевих центра: в Маріуполі та Краматорську, та 14 бюро безоплатної правової допомоги. Отримати консультацію в них можуть усі громадяни. А соціально незахищені українці мають право на безкоштовного адвоката для представництва у суді. За відомостями Міністерства юстиції до центрів та бюро у некримінальних справах вже звернулося понад 275 тисяч громадян. Більш ніж 32 тисячі отримали безкоштовного правозахисника для захисту своїх прав у суді.

Тривалий час громадянам України щоб мати можливість використати на території іншої держави свій документ, наприклад, свідоцтво про народження, було необхідно поїхати до Києва для засвідчення такого документу у Міністерстві юстиції. З 2015 року Міністерством юстиції впроваджена можливість подачі документів для легалізації через відділи державної реєстрації актів цивільного стану на місцях. І отримати документ з проставленим апостилем – штампом, який підтверджує дійсність та автентичність документу для органів іноземних держав, теж у відділі державної реєстрації актів цивільного стану без відвідування Міністерства юстиції. В минулому році в Донецькій області послугу з прийому та видачі документів для проставлення апостиля надавали 9 відділів державної реєстрації актів цивільного стану, до яких з таким питанням звернулось близько 2-х тисяч громадян.

Окрім цього, за безпосередньої участі Міністерства юстиції було здійснено запуск нових антикорупційних органів, реалізовано старт електронного декларування, налагоджено ефективну роботу системи електронних торгів арештованим майном СЕТАМ та запущено чи не найважливішу для нашої країни реформу – реформу судової гілки влади.

Серед пріоритетів діяльності Міністерства юстиції та його територіальних органів у 2017 році продовження реалізації судової та антикорупційної реформи. За цим напрямком визначено створення антикорупційних судів та створення публічного реєстру посадових осіб найвищого рангу. Триває реформа системи виконання судових рішень, пенітенціарної системи – це найбільш складна реформа, реалізація якої потребує тривалого часу. Будемо працювати і над зростанням рівня правової обізнаності громадян та роз’ясненням, які вони мають права і шляхи їх реалізації.