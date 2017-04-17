Уже скоро появится настольная игра по истории Мариуполя

Источник: Мариупольские новости

Инициативная группа из студентов-историков создает настольную игру по истории Мариуполя. Это социальный проект, который реализуется на грант от Мариупольского союза молодежи при технической и финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Выход игры запланирован на конец мая текущего года.



Игра будет состоять из трех комплектов, в каждом из которых будет примерно по 80 карточек, напоминающих по размеру игральные карты. С одной стороны карточки будет написано некое важное событие из истории города, с другой - его дата. Задача игроков состоит в том, чтобы расположить карточки в хронологическом порядке.