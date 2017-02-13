В Центре предоставления административных услуг мариупольцам выдали первые ID-паспорта

Источник: Мариупольские новости

Отныне жители Центрального района, достигшие 14-летнего возраста, могут оформить ID-карты в Мариупольском центре предоставления административных услуг, сообщили в пресс-службе горсовета.



Сегодня паспорта нового образца получили шестеро юных мариупольцев. ID-карты им вручил лично городской голова Вадим Бойченко. Он поздравил молодых людей с началом взрослой жизни и подарил сувениры с новым логотипом Мариуполя.

Мэр также рассказал, что был проделан большой объем работы для того, чтобы в Мариуполе появилась новая услуга по оформлению и выдаче паспортов нового образца. По словам Вадима Бойченко, городская власть сделает все, чтобы услугой по оформлению ID-карт могли воспользоваться все мариупольцы, а не только жители Центрального района.



На сегодняшний день Центром принято 120 пакетов документов для получения ID-карты.