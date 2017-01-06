Вечернирй Мариуполь

Вечерний Мариуполь RSS Интернет-газета

Новости » Город » В честь 50-летия Приморского района всех мариупольцев приглашают принять участие в творческих конкурсах

В честь 50-летия Приморского района всех мариупольцев приглашают принять участие в творческих конкурсах

Источник: Мариупольский городской совет

06.01.2017

16 марта Приморский район празднует свой 50-летний юбилей. В честь этой круглой даты Приморская районная администрация объявляет ряд конкурсов. Приглашаем всех мариупольцев принять участие!

Жителей приглашают принять участие в творческих конкурсах:

- На лучшее музыкальное произведение - «Гимн Приморскому району».

- На лучшее поэтическое произведение - «Стих о районе».

- На лучшую картину о районе - «Приморский пейзаж».

- На лучшую фотографию района - «Остановись мгновение».

- Акция «50 добрых дел».

Подведение итогов состоится 1 марта в ГДК «Чайка».

Лучшие произведения прозвучат и будут выставлены на праздничном концерте, а победители получат ценные призы и подарки.

Телефон для справок: 37-12-81.

Что ожидает Мариуполь в 2017 году?Население проиграет, олигархи выиграют: кто и какие налоги будет платить в 2017 году
TRINITY
Свободно