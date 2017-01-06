В честь 50-летия Приморского района всех мариупольцев приглашают принять участие в творческих конкурсах
Источник: Мариупольский городской совет
06.01.2017
16 марта Приморский район празднует свой 50-летний юбилей. В честь этой круглой даты Приморская районная администрация объявляет ряд конкурсов. Приглашаем всех мариупольцев принять участие!
Жителей приглашают принять участие в творческих конкурсах:
- На лучшее музыкальное произведение - «Гимн Приморскому району».
- На лучшее поэтическое произведение - «Стих о районе».
- На лучшую картину о районе - «Приморский пейзаж».
- На лучшую фотографию района - «Остановись мгновение».
- Акция «50 добрых дел».
Подведение итогов состоится 1 марта в ГДК «Чайка».
Лучшие произведения прозвучат и будут выставлены на праздничном концерте, а победители получат ценные призы и подарки.
Телефон для справок: 37-12-81.