В лесополосе под Мариуполем повесился 15-летний подросток

Источник: Мариупольские новости

В селе Никольского района произошла трагедия: поссорившись с матерью, 15-летний мальчик взял стул, веревку и пошел в лесополосу. В момент совершения самоубийства его заметила соседка, однако спасти не успела, рассказали в полиции.



Сообщение о суициде подростка поступило правоохранителям около 16:00 от работников скорой помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство Никольского отделения полиции.



Установлено, что мальчик был спокойным и веселым, в школе хорошо учился. Отец умер, поэтому он и его младшая сестра воспитывались матерью.



Предварительно указанный факт квалифицирован по ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Проводится проверка.