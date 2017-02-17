В Мариуполь прибыла делегация из Литвы и посетила поселок Сартана, пострадавший не так давно от обстрела

Источник: Мариупольские новости

Мариуполь посетила делегация из Литвы, которую возглавил посол Литовской Республики в Украине Мариус Януконис. Цель визита – воочию оценить основные потребности Мариуполя и определить путь реализации намеченных проектов, сообщили в пресс-службе горсовета.



Гостей встретил мэр Вадим Бойченко. Он рассказал, как удалось изменить настроения мариупольцев и отношение к городу на международной арене: «Мариуполь - мирный город, в котором возрождается международный бизнес».

Вадим Бойченко также отметил, что город уделяет большое внимание переселенцам. Весной будет запущено первое социальное общежитие, в котором разместят 75 человек. Данный проект реализуется при поддержке Евросоюза. «Но этого недостаточно – более трех тысяч человек нуждаются в жилье», - подчеркнул мэр.



Депутат Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс отметил, что в Литве переживают за нашу страну: «Мы понимаем, то, что вы делаете – это вы делаете не только для себя, Украины. А вы делаете это для всех нас - для Европы и всего мира».

Посол поинтересовался у Вадима Бойченко, в каких трех направлениях может быть оказана помощь Мариуполю от Литвы. Городской голова акцентировал внимание на обеспечении жильем переселенцев, развитии бизнеса и образования: «Нам необходимо брать лучший опыт коллег, которые прошли тот же путь и уже твердо стоят на ногах».

После встречи с городским головой делегация отправилась в поселок Сартана. Вместе с народным депутатом Украины Игорем Артюшенко и секретарем горсовета Степаном Махсмой они посмотрели, как восстановили дома после обстрела.



«Городские службы, комбинат Ильича и ФРМ объединили свои усилия ради единой цели – в кратчайшие сроки ликвидировать все аварийные последствия разрушений. Всего за три дня нам удалось отремонтировать кровли и полностью остеклить дома», - рассказал Степан Махсма. Он также отметил значительный вклад со стороны полиции, которая сохраняла порядок в поселке.