В Мариуполе арестовали белорусского добровольца, которого обвиняют в убийстве

Источник: Мариупольские новости

В Мариуполе суд арестовал до 19 апреля Игоря Клевко с позывным «Лев» – добровольца из Белоруссии, который служил в зоне АТО в составе батальона «Донбасс» и ДУК «Правый сектор».

Сообщается, что в ноябре 2014 года Клевко вместе с другими добровольцами по заказу похитил и убил жителя одного из прилегающих к Мариуполю населенных пунктов, пишет белорусская служба "Радио Свобода".

Так, погибшего похитили, вывезли в лесополосу, расстреляли из автомата Калашникова в спину и закопали на месте. По данным следствия, выстрел совершил именно Игорь Клевко.

Подсудимый уверяет, что его оклеветали. Также он заявил, что проходит курс лечения, а в условиях СИЗО это невозможно.