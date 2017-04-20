В Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Мариупольского отдела полиции Николай Побойный.
Происшествие произошло вчера в Левобережном районе по улице Азовстальская, когда ребенок вошел в подъезд, возвращаясь из школы. Акт насилия был совершен неестественным способом. О случившемся в полицию сообщили родители пострадавшей девочки.
Злоумышленник находится в розыске. Фоторобот и информация о разыскиваемом разослана экипажам патрульной полиции и сотрудникам Национальной полиции.
В Мариуполе изнасиловали малолетнего ребенка: преступник в розыске
Источник: Мариупольские новости
20.04.2017
В Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Мариупольского отдела полиции Николай Побойный.
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