В Мариуполе изнасиловали малолетнего ребенка: преступник в розыске

Источник: Мариупольские новости

В Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Мариупольского отдела полиции Николай Побойный.



Происшествие произошло вчера в Левобережном районе по улице Азовстальская, когда ребенок вошел в подъезд, возвращаясь из школы. Акт насилия был совершен неестественным способом. О случившемся в полицию сообщили родители пострадавшей девочки.



Злоумышленник находится в розыске. Фоторобот и информация о разыскиваемом разослана экипажам патрульной полиции и сотрудникам Национальной полиции.