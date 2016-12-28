Новости » Город » В Мариуполе машина полицейского врезалась в троллейбус: есть погибшие и пострадавшие

В Мариуполе машина полицейского врезалась в троллейбус: есть погибшие и пострадавшие

В Мариуполе машина полицейского врезалась в троллейбус: есть погибшие и пострадавшие

Источник: Мариупольские новости

Сегодня на улице Краснофлотской в Мариуполе произошло ДТП: автомобиль «Ford» врезался в троллейбус.

На место происшествия пришлось вызывать спасателей, которые вырезали из машины пострадавших. По предварительным данным, 1 человек погиб, 2 – пострадали.

Дополнено. Как выяснил на месте происшествия корреспондент городского сайта "Мариупольские новости", за рулем автомобиля был полицейский. Пострадали он и его пассажир, еще один человек, который находился в салоне машины, погиб.

Прибывшие медики забрали в больницу и водителя троллейбуса: женщина травмировала себе глаз осколком стекла.