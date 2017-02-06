В Мариуполе официально назначили нового начальника управления здравоохранения

Источник: Мариупольские новости

6 февраля, в Мариуполе официально назначили на должность начальника управления здравоохранения Сергея Данилкова.

Сергей Александрович - хирург-эндоскопист, кандидат медицинских наук, первый украинец, который освоил эндоскопную хирургию. Учился в Тернополе, Австрии, изучал госпитальный менеджмент в США и Германии. В 2010 году работал в Мариуполе, после создал частный институт медицины адаптации и несколько клиник в Киеве, сообщает пресс-служба горсовета.