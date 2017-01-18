Новости » Город » В Мариуполе открылся «СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР» для начинающих предпринимателей и фрилансеров из числа переселенцев и местного населения, пострадавшего от конфликта на Востоке Украины

В рамках проекта «СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР» БФ «Каритас Мариуполь» приглашает для участия начинающих предпринимателей и фрилансеров из числа переселенцев и местного населения, пострадавшего от конфликта на Востоке Украины.

Социальный Бизнес-центр – это центр поддержки бизнеса, который выполняет две функции: 1) консультационную, в рамках которой оказывается профессиональная консультационная поддержка бизнеса и обучение необходимым знаниям и навыкам ведения бизнеса; 2) функцию единого рабочего пространства, в рамках которой бенефициар программы получает возможность работы на площадях Бизнес-центра, что удовлетворит, тем самым, его потребность в аренде офиса.

В рамках консультационной функции в Бизнес-центре осуществляется обучение начинающих бизнес-активных бенефициаров программы основам ведения бизнеса и поддержка бенефициаров уже ведущих свой бизнес профессиональными консультациями.

Обучение начинающих бизнес-активных предпринимателей осуществляется по направлениям, развивающим основные навыки предпринимательства: поддержка в подготовке бизнес-плана, финансовая и банковская грамотность, ведение маркетинговой активности, особенности ведения деловых переговоров, деловое администрирование и т.п.

Профессиональные консультации для предпринимателей, имеющих свой бизнес, оказываются бухгалтером и юристом по таким вопросам:

а) бухгалтерия и изменения в фискальном законодательстве;

б) юридические особенности начала и ведения бизнеса в Украине.

В рамках функции единого рабочего пространства (CO-WORKING SPACE) услуги оказываются в предоставлении возможности работать на рабочих площадях Бизнес-центра.

В услуги единого рабочего пространства входят:

-предоставление рабочего места в «Бизнес-центре»;

-высокоскоростной интернет;

-услуги офисной техники: ноутбук, сканер/принтер;

-возможность ведения переговоров в рамках «Бизнес-Центра»;

-лаунж-зона;

-предоставляются услуги лектория, а также возможность участия в собраниях, семинарах и тренингах резидентов единого рабочего пространства.

Бизнес-центр находится по адресу: ул. Нильсена (Энгельса), 60 (вход с торца здания справа), свободное пространство «Халабуда».

БФ «Каритас Мариуполь»

тел.: (067) 644-07-27; (050) 359-65-59

Наша адреса:

м. Маріуполь

тел. +380 (067) 623 52 21

+380 (050) 480 73 38

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Пн-Чт 10.00 - 16.00

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