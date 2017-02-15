В Мариуполе отметили 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Источник: Мариупольский городской совет

В пойме реки Кальчик у памятного знака воинам-интернационалистам состоялся митинг-реквием, посвященный 28-ой годовщине вывода войск из Республики Афганистан. Почтить память погибших пришли первые руководители города, депутаты, ветераны, военнослужащие, родные и близкие афганцев.

«Ту боль, которая была нанесена родителям солдат и офицеров, невозможно забыть. Она притупляется, но шрамы на сердце и в душе останутся навсегда. Мы не должны забывать подвиг патриотизма, чести и достоинства», - подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.

К словам мэра присоединились народный депутат Сергей Матвиенков, председатель Приазовской ассоциации ветеранов Афганистана Александр Власов, председатель общественной организации воинов-интернационалистов «Товарищ» Владимир Проценко и военнослужащие, которые пожелали присутствующим самого главного – мирного неба над головой.

От матерей погибших выступила Ольга Новикова: «Сердце матери никогда не может смириться с потерей своего ребенка – своей надежды, которого ценил и любил. Дай Бог, чтобы наши дети всегда возвращались домой».

После выступления гостей прозвучал трехкратный залп Почетного караула, а участники митинга почтили память 28 погибших мариупольцев в ходе боевых действий в Афганистане минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.