На сегодняшний день в Мариуполе постоянно проживает порядка 56 тысяч переселенцев. Из них более тысячи семей остро нуждаются в жилье.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, в качестве решения мэр Вадим Бойченко предложил проект возведения жилья с применением металлоконструкций.
«Основные преимущества этого подхода – низкая себестоимость и скорость. Возведение трехэтажного дома с применением этой технологии занимает около 3 месяцев», - сказал городской голова.
Данный проект Вадим Бойченко продемонстрировал представителям бизнеса Франции, как потенциальным инвесторам.
В Мариуполе планируют строить для переселенцев жилье из металлоконструкций
Источник: Мариупольские новости
24.02.2017
На сегодняшний день в Мариуполе постоянно проживает порядка 56 тысяч переселенцев. Из них более тысячи семей остро нуждаются в жилье.
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