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В Мариуполе планируют строить для переселенцев жилье из металлоконструкций

Источник: Мариупольские новости

24.02.2017

На сегодняшний день в Мариуполе постоянно проживает порядка 56 тысяч переселенцев. Из них более тысячи семей остро нуждаются в жилье.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в качестве решения мэр Вадим Бойченко предложил проект возведения жилья с применением металлоконструкций.

«Основные преимущества этого подхода – низкая себестоимость и скорость. Возведение трехэтажного дома с применением этой технологии занимает около 3 месяцев», - сказал городской голова.

Данный проект Вадим Бойченко продемонстрировал представителям бизнеса Франции, как потенциальным инвесторам.

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