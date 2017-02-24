В Мариуполе планируют строить для переселенцев жилье из металлоконструкций

Источник: Мариупольские новости

На сегодняшний день в Мариуполе постоянно проживает порядка 56 тысяч переселенцев. Из них более тысячи семей остро нуждаются в жилье.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, в качестве решения мэр Вадим Бойченко предложил проект возведения жилья с применением металлоконструкций.



«Основные преимущества этого подхода – низкая себестоимость и скорость. Возведение трехэтажного дома с применением этой технологии занимает около 3 месяцев», - сказал городской голова.



Данный проект Вадим Бойченко продемонстрировал представителям бизнеса Франции, как потенциальным инвесторам.