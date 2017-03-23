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Город
В Мариуполе подвели итоги энергоаудита зданий
Источник:
Мариупольские новости
23.03.2017
В Мариуполе пройдет общегородской субботник
Мариупольские руководители проходят обучение в Польше
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