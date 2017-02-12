В Мариуполе состоялась презентация книги «Широкинська операція». Её представил автор - Сергей Тимченко (позывной «Юг»).
По его словам, наиболее успешная наступательная операция за время боевых действий на востоке страны состоялась в феврале 2015 года. Именно тогда добровольцы "Азова" выполнили задачу по ослаблению давления на Дебальцево, а также создали буферную зону, которая обезопасила Мариуполь от повторных обстрелов.
Эти события и описывает книга-фотоальбом. Она содержит истории командиров подразделения и бойцов.
На презентации книги также присутствовали непосредственные участники боев под Широкино. Они поделились своими воспоминаниями. Автор книги также участвовал в операции, где был в медицинской службе.
В Мариуполе представили книгу «Широкинська операція» о боевых действиях добровольцев зимой 2015 года
Источник: Мариупольские новости
12.02.2017
В Мариуполе состоялась презентация книги «Широкинська операція». Её представил автор - Сергей Тимченко (позывной «Юг»).