В Мариуполе презентуют «Широкинську операцію»

Источник: Мариупольские новости

12 февраля в кинотеатре «Савона» состоится презентация книги «Широкинська операція», которая выпущена издательством военных-добровольцев и волонтеров «Ориентир».



В книге повествуется о создании полком «Азов» буферной зоны под Мариуполем и событиях в Дебальцево в феврале 2015 года, сообщили представители издательства.



«Книга-фотоальбом рассказывает от первого лица о пережитом участниками тех событий и иллюстрирует их живыми фотографиями. В Мариуполь книгу привезут к двухлетию описанных событий» - уточнили в «Ориентире».



На презентации мариупольцы смогут в непринужденной атмосфере пообщаться с авторами книги и участниками операции. Начало мероприятия в 15:00.



Ранее издание было презентовано в Полтаве, Запорожье и Новомосковске. После Мариуполя о книге-фотоальбоме «Широкинська операція» расскажут в Одессе.