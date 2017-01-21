В Мариуполе произошло ДТП с участием двух военных ВСУ, есть жертвы

Источник: РБК-УКРАИНА

В Мариуполе Донецкой области 21 января 2017 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в результате чего погиб один из них. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. "В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия продолжается расследование.