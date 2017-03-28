В Мариуполе пройдет вечер поэтического настроения

Источник: Вечерний Мариуполь

31 марта в 14:00 Центральная библиотека им. В.Г. Короленка приглашает всех на вечер поэтического настроения "Когда строки диктуют чувства".

В этот день вас ждет знакомство с мариупольским поэтом Володимиром Утки-Отки, победителя пятого международного поэтического конкурса. Его стихи прозвучат в исполнении народной артистки Украины, ведущего мастера сцени Донецкого академического областного драматического театра города Мариуполя - Светлани Отченашенко.

Вход свободный.

























(http://www.marlibrary.com.ua/)