В Мариуполе прошел мастер-класс по ораторскому искусству "ГОВОРИ УВЕРЕННО"

Источник: Вечерний Мариуполь

25 марта, в Яхт-клубе "Азовсталь" состоялся мастер-класс по ораторскому искусству "Говори уверенно" от инициативной команды в рамках "Социального коллайдера".

Мариупольцы имели уникальную возможность получить интересную и полезную информацию о тонкостях публичного выступления, узнать много практических приемов и навыков усовершенствования ораторской речи, и,конечно, приятно провести время.

Открыла мероприятие Наталья Гончарова, являющаяся режиссёром-постановщиком и преподавателем сценической речи в Драматическом театре Мариуполя. Спикер поделилась своими знаниями и умениями в области постановки сценической речи и представила практические упражнения по развитию дыхания и речевого аппарата.

Присутствующие с большим энтузиазмом принялись выполнять показанные приемы под чутким руководством лектора.

После небольшой кофе-паузы, марафон проведения мастер-класса принял Василий Нестеренко, ведущий, конферансье, режиссер-постановщик массовых праздников и шоу-программ.

Его лекция-практикум основывалась на теме: «Как правильно держаться перед аудиторией, когда ты лектор или ведущий». Василий рассказал о правильной работе выступающего с аудиторией, какими бывают и должны быть ведущие и поделился секретами сценических выступлений.

По его словам, выступая перед публикой, вы должны понимать на психологическом уровне, что являетесь зеркалом и отражением эмоций зала. Многие выступающие прибегают к небольшим хитростям. Они прикрывают грудную клетку(одну из самых чувствительных зон) какими-либо галстуками, шарфами, либо же высоким воротником, женщины, в свою очередь могут прибегнуть к бижутерии и прочим аксессуарам, тогда поток энергии исходящей из зала аккамулируется на данных предметах, снижая вашу восприимчивость.

Также, чтобы снять напряжение и усталость после выступления не лишним будет принять теплый душ и "смыть с себя этот день".

И, конечно же, как без практической тренировки!

Василий Нестеренко рассказал о некоторых известных упражнениях, которые можно проводить хоть каждый день. Среди них прием "держи разговор", когда каждый присутствующий должен продолжить фразу предыдущего не теряя смысл создаваемого рассказа. Следующий метод заключается в продолжении слова на последнюю букву. Как пример, спикер представил: "Цапля-яблоками-интересовалась" и предложил присутствующим придумать свои варианты перехода слов.

Далее, бизнес-тренер, специалист по обучению управляющего звена Константин Дмитриевич Филипенко рассказал слушателям об основах публичного выступления. Подробно рассмотрев невербальные средства общения( положение тела, жесты, мимика) и вербальные средстваа общения (тембр, скорость речи и т.д). А также о том, как говорить так, чтобы публика внимала кажому вашему слову.

Завершающим являлось выступление Анастасии Магомедовой, руководителя общественной организации "DIPCORPUS", а также сооснователя свободного пространства "HALABUDA".