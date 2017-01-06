Источник: MRPL.CITY

В центре Мариуполя, у городской елки, сорвано запланированное исполнение советской песни, передает MRPL.CITY.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила мариупольский волонтер Галина Однорог.

«У нас, в Мариуполе, хотели возле елки сделать флешмоб советской песни, но мы решили, что на праздник Рождества Христова это будет немного неуместно и пришли спеть колядки».

Галина Однорог уточнила, что пение колядок перебило желание организаторов флешмоба его проводить. «Желающих петь что-то другое мы не увидели»,- сообщила волонтер.

Напомним, что 4 декабря 2016 года в здании Главпочтамта несколько десятков жителей Мариуполя спели популярную советскую песню «Я люблю тебя, жизнь». Таким образом горожане присоединились к подобным акциям, которые ранее прошли в Запорожье, Одессе, Харькове и Днепре. Жители этих городов собирались группой и неожиданно начинали исполнять советские песни. В частности, они спели песни из фильма «Весна на Заречной улице», «Смуглянку», «Старый клен» и «Катюшу». Как правило, песенная акция проходит на вокзалах, но в Мариуполе она переместилась в здание Главпочтамта.