В Мариуполе стреляли по маршрутке
Источник: Мариупольские новости
23.02.2017
Около часа назад в Мариуполе неизвестные начали стрелять по автобусу, который двигался по маршруту №118. По данным источников городского сайта «Мариупольские новости», маршрутка ехала по проспекту Строителей в сторону порта, огонь открыли в районе пересечения с улицей Кронштадтской.
Пуля разбила стекло возле пассажирского сидения. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
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