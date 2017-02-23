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В Мариуполе стреляли по маршрутке

Источник: Мариупольские новости

23.02.2017

Около часа назад в Мариуполе неизвестные начали стрелять по автобусу, который двигался по маршруту №118. По данным источников городского сайта «Мариупольские новости», маршрутка ехала по проспекту Строителей в сторону порта, огонь открыли в районе пересечения с улицей Кронштадтской.

Пуля разбила стекло возле пассажирского сидения. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

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