В Мариуполе стреляли по маршрутке

Источник: Мариупольские новости

Около часа назад в Мариуполе неизвестные начали стрелять по автобусу, который двигался по маршруту №118. По данным источников городского сайта «Мариупольские новости», маршрутка ехала по проспекту Строителей в сторону порта, огонь открыли в районе пересечения с улицей Кронштадтской.

Пуля разбила стекло возле пассажирского сидения. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.